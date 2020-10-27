Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
ARSIV- Düzcespor’da 16 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı

ARSIV- Düzcespor’da 16 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı

Düzcespor antrenmanından arşiv görüntüsü

-Düzcespor’da 16 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı-Başkan ve 16 futbolcunun testi pozitif çıktı DÜZCE

Karantina 


- Misli.com 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Düzcespor’da Başkan Gökhan Kapoğlu ve 16 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı. Yapılan testlerin ardından sonucu pozitif çıkan futbolcuların tedavisine hemen başlanırken Düzcespor Kulübü oynanacak Bayrampaşaspor karşılaşmasının ileri bir tarihe ertelenmesi için TFF’ye başvuru yaptı. Misli.com 3. Lig takımlarından Düzcespor’da rutin olarak yapılan korona virüs testlerinin sonuncusunda Düzcespor Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Kapoğlu ve 16 futbolcunun test sonucu pozitif çıktı. Çıkan test sonuçlarının ardından tesislerde bulunan futbolcu ve teknik heyet karantina altına alındı. Başkan Gökhan Kapoğlu ise evinde karantinaya alındı. Testleri pozitif çıkan futbolcuların tedavilerine başlanırken, filyasyon ekipleri tesiste çalışmaları sürdürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement