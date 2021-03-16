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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Arkut Dağı Kayaklı Koşu Merkezi, sporcu fabrikası haline geldi

Arkut Dağı Kayaklı Koşu Merkezi, sporcu fabrikası haline geldi

- SPORCULARIN KAYAK YAPMASI

Kayak Merkezi Şampiyon Uluslararası Milli Sporcu Milli Sporcular 

-- KAYAKLI KOŞU ANTRENÖRÜ İLE RÖP
-- DETAYLAR

- BOLU

- Bolu’da bin 700 rakımdaki çam ağaçları arasında kurulan Arkut Dağı Kayaklı Koşu Merkezi, bir yandan ulusal ve uluslararası yarışmalara ev sahipliği yaparken bir yandan da Türkiye’yi temsil edecek başarılı sporcular yetiştiriliyor. Bolu’nun Gerede ilçesi merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Arkut Dağı Kayaklı Koşu Merkezi, Uluslararası Kayak Federasyonu tarafından altı tane tescil yapılmış pistiyle ulusal ve uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapıyor. Bin metrelik slalom ve beş bin metrelik kayaklı koşu mukavemet pistine sahip kayak merkezinde, antrenörler tarafından başarılı sporcular yetiştiriliyor. 5 kilometre mesafe yarışları koşulabilirken, bir kilometrelik diğer pistte ise sprint yarışları yapılıyor. Aralarında milli sporcularında bulunduğu farklı yaş gruplarından 45 sporcu, çam ve göknar ağaçlarıyla çevrili kayak merkezinde düzenli antrenmanlarını yaparak yarışmalara hazırlanıyor. Kayak pistine 2.5 kilometrelik asfalt atılması ile birlikte tekerlekli kayakta da Gerede Arkut Dağı Kayak Merkezi ilk oldu. Türkiye’de 22 kulübün yer aldığı tekerlekli kayak dalında takımlar yaz dönemlerinde ortaya çıkan antrenman sorununu Gerede’de kamp yaparak çözmüş oldu. Kar soğuğunun kendisini dağ serinliğine bıraktığı yaz aylarında ise bölgede kamp, spor kampları, trekking, dağ bisikleti, off-road, çim kayağı gibi aktiviteler yapılıyor. “Ülkenin en prestijli yarışlarına ev sahipliği yapıyoruz” Kayaklı koşu antrenörü Haydar Çetinkaya, kayak merkezinin en prestijli yarışmalara ev sahipliği yaptığına dikkat çekerek, “Arkut Dağı Kayaklı Koşu Merkezi olarak Uluslararası Kayak Federasyonu tarafından altı tane tescil yapılmış pistimiz mevcut. Ülkemizin en prestijli yarışmalarına ev sahipliği yapıyoruz. Bu yıl Türkiye şampiyonasına, Uluslararası Gerede kupasına ve 18-20 Mart tarihleri arasında da Balkan kupasının finaline ev sahipliği yapacak. Ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanan 45 sporcumuz var” dedi.

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