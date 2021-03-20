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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Antalyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasına hazır

Antalyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasına hazır

- Antalya spor Kulübünün hazırladığı klip ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalya spor, Süper Lig'in 31. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.Kırmızı - beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde taktik çalıştı.Antrenmanın ardından kampa giren Akdeniz ekibi, maç saatini beklemeye başladı.

Teknik Direktör Rektör 

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