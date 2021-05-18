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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Antalyaspor Başkanı’ndan TFF’ye eleştiri: 'İstanbul’un uşaklığını yapıyorlar”

Antalyaspor Başkanı’ndan TFF’ye eleştiri: 'İstanbul’un uşaklığını yapıyorlar”

-Yılmaz’ın açıklamaları

- Antalyaspor Başkanı’ndan TFF’ye eleştiri: "İstanbul’un uşaklığını yapıyorlar” İZMİR

Dera Tarım Federasyon Başkanı Şampiyon Şahit 


- Ziraat Türkiye Kupası final maçının ardından açıklamalarda bulunan Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, “TFF’ye yazıklar olsun diyorum. Anadolu kulüplerini bu hale getirdiler. Maalesef İstanbul’un uşaklığını yapıyorlar” dedi.
Ziraat Türkiye Kupası final maçında Antalyaspor, Beşiktaş’a 2-0’lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından, Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu’nu eleştiren Yılmaz, “Maalesef TFF’nin bir büyük bir tiyatrosuna daha hep beraber şahit olduk. Fazla konuşmak istemiyorum. Ben öncelikle Beşiktaş’ı hem şampiyonluğundan dolayı hem de Ziraat Türkiye Kupasını kazandığı için tebrik ediyorum. TFF’ye de yazıklar olsun diyorum. Anadolu kulüplerini bu hale getirdiler. Maalesef İstanbul’un uşaklığını yapıyorlar” dedi.
Stada alınan taraftarlar sayısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, Türkiye Futbol Fedarasyonu’na tepki göstererek, “Benim 300 tane taraftarım içeri alınmıyor. Ben Nihat Başkana söylüyorum, benim taraftarım dışarıda, her yer Beşiktaşlı. Sayı saymadığını bilmiyor. Ama federasyon başkanı olmuş. Yazıklar olsun” diye konuştu.

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