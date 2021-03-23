ANTALYA - Sağanak sonrası oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdi
- Akdeniz sahillerinden görüntüler Antalya 'da sağanak sonrası oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdiANTALYA (AA) - Antalya 'da sağanak nedeniyle çamurlu suyun aktığı denizin rengi değişti.Şiddetli rüzgar nedeniyle dev dalgaların oluştuğu Konyaaltı Sahili'nin bir bölümünde yağmur sularıyla gelen çamur, denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.Bazı vatandaşlar yüksek dalgalar ve rengi kahverengiye dönen denizin bulunduğu alanda fotoğraf çektirdi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım