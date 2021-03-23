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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
ANTALYA - Sağanak sonrası oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdi

ANTALYA - Sağanak sonrası oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdi

- Akdeniz sahillerinden görüntüler Antalya 'da sağanak sonrası oluşan çamurlu su denizin rengini değiştirdiANTALYA (AA) - Antalya 'da sağanak nedeniyle çamurlu suyun aktığı denizin rengi değişti.Şiddetli rüzgar nedeniyle dev dalgaların oluştuğu Konyaaltı Sahili'nin bir bölümünde yağmur sularıyla gelen çamur, denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.Bazı vatandaşlar yüksek dalgalar ve rengi kahverengiye dönen denizin bulunduğu alanda fotoğraf çektirdi.

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