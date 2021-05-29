ANTALYA - Milli futbolcular Kaan Ayhan ve Mert Günok, basın toplantısı düzenledi (1)
- Milli futbolcu Kaan Ayhan ve milli kaleci Mert Günok'un salona gelişi - Milli futbolcu Kaan Ayhan'ın konuşması - Milli kaleci Mert Günok'un konuşmasıANTALYA - Milli futbolcular Kaan Ayhan ve Mert Günok, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın ilk etap çalışmaları için bulundukları Antalya kampında düzenlenen basın toplantısına katılarak gazetecilere açıklamalarda bulundu. (1)
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