ANTALYA - Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik basın toplantısı düzenlendi (1)
- Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in salona gelişi - Milli futbolcu Zeki Çelik'in konuşması - Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın konuşması - Milli futbolcu Burak Yılmaz'ın konuşmasıANTALYA - Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampında basın toplantısı düzenlendi. (1)
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