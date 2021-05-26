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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANTALYA - Azerbaycan Milli Takımı, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı

ANTALYA - Azerbaycan Milli Takımı, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı

- Otobüsten inen ve sahaya çıkan teknik ekip ve futbolcular - Futbolcuların sahada antrenman yapması - Teknik Direktör Gianni de BiasiAzerbaycan Milli Takımı, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladıANTALYA (AA) - Azerbaycan Milli Takımı, yarın Türkiye ile oynayacağı hazırlık maçının çalışmalarını tamamladı.Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde teknik direktör Gianni de Biasi yönetimindeki antrenmanın ilk bölümü basına açık gerçekleştirildi.
Azerbaycan takımı, ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalıştı.Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ikinci bölümde ise maçın teknik ve taktik provasının yapıldığı öğrenildi.

Teknik Direktör Rektör Hazırlık Maçı 

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