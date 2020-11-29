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29 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
ANTALYA - Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

ANTALYA - Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

- İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın açıklamaları - Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı'nın açıklamalarıMaçın ardından - Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı: - "Sonuçta 3 puanla ayrıldık. Bu bizim için önemliydi" - İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal: - "Son dakika yakaladığımız pozisyonlarla biraz daha dikkatli olsak belki en kötü bir puanla ayrılabilirdik"ANTALYA (AA) - Süper Lig'in 10. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 1 - 0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Semih Tokatlı, zorlu rakip karşısında oyuna iyi başladıklarını ve sonuçta da 3 puan aldıklarını söyledi.

Tokatlı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zorlu bir rakip karşısında oyuna iyi başladıklarını belirtti.
Özellikle birinci ve ikinci bölgede baskı yaparak, hem topu kontrol ettiklerini hem de pozisyon ürettiklerini anlatan Tokatlı, "Önde baskının neticesinde golümüzü bulduk. Ancak ikinci yarıda oyunun seyri değişti. Sakatlıklar, değişiklikler oyunun ritmini bozdu. Sertliğe, rakibin baskısına karşı 3 - 5 - 2'ye döndük. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Sonuçta 3 puanla ayrıldık. Bu bizim için önemliydi." dedi.
Tokatlı, her maçı ayrı ayrı düşündüklerini dile getirerek, "Liderliği bırakmak istemiyoruz. Bunun neticesinde çok çalışıyoruz ve sonucunda da kazanıyoruz. Futbolcularımızı ve ekibimizi kutluyorum." diye konuştu.
- İsmail Kartal: "Biraz daha dikkatli olsak belki en kötü bir puanla ayrılabilirdikİttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal ise zor bir rakiple oynadıklarını belirtti.
İyi bir takıma karşı iyi mücadele ettiklerini anlatan Kartal, "İlk yarı oyunun başlarında baskı yedik. Kendi yarı sahamızdan topu çıkarmakta biraz zorlandık. Antrenmanda bu eksikleri çalışmamıza rağmen geçişleri sağlayamadık. Bu da bizim tarafımızdan zorlayıcı bir durum oldu. Sonra uzun toplarla baskıdan kurtulup, hücum etmeye başladık. İlk yarıda bir net pozisyonumuz vardı." değerlendirmesinde bulundu.İkinci yarı hamleler sonucunda maçı çevirmeyi düşündüklerini ancak iki hücum oyuncularının sakatlandığına dikkati çeken Kartal, şunları kaydetti:"Oyuncularımızın sakatlanması bütün planlarımızı bozdu. Elimizdeki oyuncularla Alanyaspor’a cevap vermek isteyerek maçı çevirmek istedik. Baktığımızda zaten bütün ikili mücadelelerde öndeyiz. Topla oynama hemen hemen kafa kafaya gidiyor. Biraz daha dikkatli olsak belki en kötü bir puanla ayrılabilirdik. Oyunculara mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sonuçta bir maç kaybettik. Alanyaspor'a da başarılar diliyorum."

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