ANTALYA - Antalyaspor, Cezayirli futbolcu Houssam Ghacha'yı transfer etti
- Antalya spor'un yeni transferi Houssam Eddine Ghacha'nın Türkçe konuşma denemeleri - Antalya spor'un Ghacha'nın Türkçe cümleleri söylemeye çalıştığı anlardan hazırladığı tebessüm ettiren klip Antalya spor, Cezayirli futbolcu Houssam Ghacha'yı transfer ettiANTALYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalya spor, Cezayirli futbolcu Houssam Eddine Ghacha'yı renklerine bağladı.Kırmızı - beyazlı kulübün sosyal medya hesabından "Hoş geldin' Houssam Eddine Ghacha" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Kulübümüz Houssam Eddine Ghacha ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza 'hoş geldin' der, kırmızı - beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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