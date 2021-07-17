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ANTALYA - Antalyaspor, Cezayirli futbolcu Houssam Ghacha'yı transfer etti
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ANTALYA - Antalyaspor, Cezayirli futbolcu Houssam Ghacha'yı transfer etti

ANTALYA - Antalyaspor, Cezayirli futbolcu Houssam Ghacha'yı transfer etti

- Antalya spor'un yeni transferi Houssam Eddine Ghacha'nın Türkçe konuşma denemeleri - Antalya spor'un Ghacha'nın Türkçe cümleleri söylemeye çalıştığı anlardan hazırladığı tebessüm ettiren klip Antalya spor, Cezayirli futbolcu Houssam Ghacha'yı transfer ettiANTALYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalya spor, Cezayirli futbolcu Houssam Eddine Ghacha'yı renklerine bağladı.Kırmızı - beyazlı kulübün sosyal medya hesabından "Hoş geldin' Houssam Eddine Ghacha" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Kulübümüz Houssam Eddine Ghacha ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza 'hoş geldin' der, kırmızı - beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Sosyal Medya Altın Futbol 

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