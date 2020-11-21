Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
ANTALYA - Antalyaspor, Antalya derbisinden galibiyetle ayrılmak istiyor

ANTALYA - Antalyaspor, Antalya derbisinden galibiyetle ayrılmak istiyor

- Antalya spor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün açıklamaları Antalya spor, Antalya derbisinden galibiyetle ayrılmak istiyor - Kulübü başkanı Ali Şafak Öztürk: - "Ersun Yanal'ın gelmesi bir motivasyon kaynağı oldu. İyi bir takımla oynayacağız ama kazanmayı hedefliyoruz"ANTALYA (AA) - Antalya spor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecekleri Antalya derbisini kazanmak istediklerini söyledi.

Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fraport TAV Antalya spor ile Aytemiz Alanyaspor'un aynı ilin iyi ilişkilere sahip iki takımı olduğunu vurguladı.Maçta galip gelmek için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Öztürk, "Ersun Yanal'ın gelmesi bir motivasyon kaynağı oldu. İyi bir takımla oynayacağız ama kazanmayı hedefliyoruz. İnşallah kazanırız." dedi.
Trabzonspor ile anlaşan teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Antalya 'ya kadar gelmesine rağmen Antalya spor ile neden sözleşme imzalamadığına ilişkin soru üzerine Öztürk, şunları söyledi:"Abdullah Avcı zaten görüştüğümüz hocalardan biriydi. Tabii burada bizim de seçimlerimiz oldu. Antalya spor, hedefleri ve düzgün altyapısıyla ciddi potansiyeli olan bir kulüp. Bizim de ne istediğimiz önemliydi. Çok memnun olduğumuz, şampiyonluk kupası ve Avrupa'da başarıları olan bir hocayla çalışıyoruz. Biz halimizden gayet memnunuz. Kendisine de başarılar dileriz. Aynı şekilde inşallah biz de başarılı oluruz. Zaten seçimlerin doğru veya yanlış olduğunu süreç gösterecektir."

Teknik Direktör Şampiyon Şampiyonluk Kupası Allah Rektör 

loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Hamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı AttıHamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı Attı
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Fransa'da Şampiyon SharapovaFransa'da Şampiyon Sharapova
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement