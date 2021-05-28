ANTALYA - A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü
- A Milli Takım oyuncularının antrenman görüntüleri - A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten detaylar - Çift kale maçtan görüntülerANTALYA (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, hazırlıklarını Antalya 'da sürdürdü. Antrenman A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yönetiminde gerçekleştirildi.
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