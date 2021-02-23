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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
ANKARA - Ziraat Bankkart'ta hedef CEV Erkekler Challenge Kupası'nda final oynamak

ANKARA - Ziraat Bankkart'ta hedef CEV Erkekler Challenge Kupası'nda final oynamak

- Takım kaptanı Arslan Ekşi'ın açıklaması - Bedirhan Bülbül'ün açıklaması - Muhammet Ertuğrul'un açıklamasıANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Voleybol CEV Erkekler Challenge Kupası yarı finalinde Çekya'nın Lvi Prag takımıyla karşılaşacak Ziraat Bankkart, kupada final oynamayı hedefliyor.Challenge Kupası yarı final ilk maçında yarın Lvi Prag'a konuk olacak başkent ekibi, Türkiye'ye avantajlı skorla dönmeye çalışacak.Ziraat Bankkart'ta Arslan Ekşi, Bedirhan Bülbül ve Muhammet Ertuğrul, yarınki maç öncesi AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.Takım kaptanı Arslan Ekşi, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde de yollarına emin adımlarla devam ettiklerini belirterek, "Ligde çok iyi bir performans sergiliyoruz. Önümüzde 4 maç kaldı. Hedefimiz ilk başta ilk 4'e girmek. Spor Toto maçını da kazanıp ilk 4'ü garantilemek istiyoruz." dedi.
Challenge Kupası hedefiyle ilgili Arslan, "Challenge Kupası yarı final ilk maçını Prag'da oynayacağız. Avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz, kazanmak istiyoruz. Challenge Kupası'nda final oynamak istiyoruz." diye konuştu.
Milli voleybolcu Arslan Ekşi, kupada Halkbank'ın da yarı finale kaldığını hatırlatarak, "Halkbank da yarı final maçını Allianz Powervolley Milano ile oynayacak. Milano kupanın favorisi. Finale kalıp, kim gelirse gelsin elimizden gelenin en iyisini yaparak, şampiyon olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. - Bedirhan Bülbül: "Avrupa'da hata yapma şansınız yok"Bedirhan Bülbül ise hem lig hem de Avrupa'da mücadele ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:"Ligde hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Sezon içerisinde tarihi bir galibiyet serisi yakaladık. Var gücümüzle çalışıp ligde hedefimize ulaşmak istiyoruz. Bunun yanı sıra Avrupa'da da boy gösteriyoruz. Challenge Kupası'nda ilk maçımızı Prag şehrinde yapacağız. Avrupa maçları zorlu maçlar. Eleme şeklinde olduğu için iki maça bağlı. Bu nedenle hata yapma şansınız yok. Galip gelmek istiyoruz. Evimizde oynayacağımız maça avantajlı bir şekilde çıkmayı amaçlıyoruz. Heyecanla o günü bekliyoruz."Muhammet Ertuğrul da ligde iyi gidişatlarını sürdürdüklerini belirterek, "Ligde bu sezon 16 takım yer aldığı için yoğun bir maç tempomuz var. Bunun üzerine Avrupa kupası da olunca zorlu bir fikstür karşınıza çıkıyor. Şu ana kadar iyi gidiyoruz. Avrupa'da da kazanıp ülkemize avantajlı dönmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

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