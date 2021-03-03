ANKARA - Yusuf Günay: 'Çifte standart var, adalet yok'
ANKARA - Yusuf Günay: "Çifte standart var, adalet yok" - MKE Ankara gücü - Galatasaray maçının ardından - Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın açıklamalarıANKARA - Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankara gücü, sahasında Galatasaray'ı 2 - 1 yendi. Maçın ardından Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay açıklamalarda bulundu.
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