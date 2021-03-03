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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - MKE Ankaragücü Başkanı Mert: 'Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık, iyi oynadığımızı düşünüyorum'

ANKARA - MKE Ankaragücü Başkanı Mert: 'Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık, iyi oynadığımızı düşünüyorum'

ANKARA - MKE Ankara gücü Başkanı Mert: "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık, iyi oynadığımızı düşünüyorum" - MKE Ankara gücü - Galatasaray maçının ardından - MKE Ankara gücü Kulübü Başkanı Fatih Mert'in açıklamalarıANKARA - Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankara gücü, sahasında Galatasaray'ı 2 - 1 yendi. Maçın ardından MKE Ankara gücü Kulübü Başkanı Fatih Mert açıklamalarda bulundu.

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