ANKARA - MKE Ankaragücü Başkanı Mert: 'Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık, iyi oynadığımızı düşünüyorum'
ANKARA - MKE Ankara gücü Başkanı Mert: "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık, iyi oynadığımızı düşünüyorum" - MKE Ankara gücü - Galatasaray maçının ardından - MKE Ankara gücü Kulübü Başkanı Fatih Mert'in açıklamalarıANKARA - Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankara gücü, sahasında Galatasaray'ı 2 - 1 yendi. Maçın ardından MKE Ankara gücü Kulübü Başkanı Fatih Mert açıklamalarda bulundu.
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