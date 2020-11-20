ANKARA - Milli yüzücü Emre Sakçı: 'Bütün milletimizin desteğini hissettim'
ANKARA - Milli yüzücü Emre Sakçı: "Bütün milletimizin desteğini hissettim" - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Yüzme Ligi'nde Avrupa rekorları kıran milli yüzücü Emre Sakçı'yı kabulü - Milli yüzücü Emre Sakçı'nın konuşmasıBakan Kasapoğlu,Uluslararası Yüzme Ligi'nde Avrupa rekorları kıran milli yüzücü Emre Sakçı'yı kabulü ettiANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Yüzme Ligi'nde Avrupa rekorları kıran milli yüzücü Emre Sakçı'yı, bakanlıkta kabul etti.(3)
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