ANKARA - Kasapoğlu: 'Yüzme tarihinde son bir kaç yılda büyük başarıları yaşıyoruz'
ANKARA - Kasapoğlu: "Yüzme tarihinde son bir kaç yılda büyük başarıları yaşıyoruz" - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Yüzme Ligi'nde Avrupa rekorları kıran milli yüzücü Emre Sakçı'yı kabulü - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması - Kasapoğlu: - "Yüzme tarihinde son bir kaç yılda büyük başarıları yaşıyoruz"ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Yüzme Ligi'nde Avrupa rekorları kıran milli yüzücü Emre Sakçı'yı, bakanlıkta kabul etti.(1)
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