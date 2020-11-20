ANKARA - Kasapoğlu: 'Sporu kültür noktasında güçlendirmek için önemli çalışmaları ortaya koyuyoruz'
ANKARA - Kasapoğlu: "Sporu kültür noktasında güçlendirmek için önemli çalışmaları ortaya koyuyoruz" - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Yüzme Ligi'nde Avrupa rekorları kıran milli yüzücü Emre Sakçı'yı kabulü - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması - Kasapoğlu: - "Sporu kültür noktasında güçlendirmek için önemli çalışmaları ortaya koyuyoruz"ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Yüzme Ligi'nde Avrupa rekorları kıran milli yüzücü Emre Sakçı'yı, bakanlıkta kabul etti.(2)
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