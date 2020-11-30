ANKARA - Kasapoğlu: 'Kadınlarımız, spor kültürünün güçlendirilmesi noktasında öncü olacaklar'
ANKARA - Kasapoğlu: "Kadınlarımız, spor kültürünün güçlendirilmesi noktasında öncü olacaklar" - Yüksekova Belediye Spor Kadın Futbol Takımını ve teknik heyeti - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun salona gelmesi - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu!nun konuşmasıANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yüksekova Belediye Spor Kadın Futbol Takımını ve teknik heyetini kabul etti. (1)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım