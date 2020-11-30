ANKARA - Kasapoğlu: 'Ay yıldızın altında hep birlikte biriz beraberiz'
ANKARA - Kasapoğlu: "Ay yıldızın altında hep birlikte biriz beraberiz" - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu!nun konuşması - Takım kaptanı Kübra Şen'in konuşması - Beden eğitimi mezunu Esra Arlı'nın konuşmasıANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yüksekova Belediye Spor Kadın Futbol Takımını ve teknik heyetini kabul etti. (2)
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