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01 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
ANKARA - Kasapoğlu, Avrupa şampiyonu olan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nı kabul etti (4)

ANKARA - Kasapoğlu, Avrupa şampiyonu olan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nı kabul etti (4)

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nunUkrayna'da düzenlenen Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nı kabulü - Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı antrenörünün konuşması - Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı sporcularının konuşması - Bakan Kasapoğlu ve sporcuların milli takım forması ile fotoğraf çektirmesi - Bakan Kasapoğlu'nun sporcularla özçekim yapmasıANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ukrayna'da düzenlenen Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nı kabul etti.(4)

Milli Takım Çekim Şampiyon Forma 

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