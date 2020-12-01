ANKARA - Kasapoğlu, Avrupa şampiyonu olan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nı kabul etti (4)
- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nunUkrayna'da düzenlenen Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nı kabulü - Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı antrenörünün konuşması - Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı sporcularının konuşması - Bakan Kasapoğlu ve sporcuların milli takım forması ile fotoğraf çektirmesi - Bakan Kasapoğlu'nun sporcularla özçekim yapmasıANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ukrayna'da düzenlenen Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nı kabul etti.(4)
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