ANKARA - Kasapoğlu, Avrupa şampiyonu olan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nı kabul etti (1)
- Ukrayna'da düzenlenen Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'ndan görüntüler - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun salona gelişi - Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşmasıANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ukrayna'da düzenlenen Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olan Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nı kabul etti. (1)
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