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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya alan cimnastikçileri kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya alan cimnastikçileri kabul etti

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milli cimnastikçilerini kabulü - Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya alan cimnastikçiler - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Toplu fotoğraf çekimiCumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya alan cimnastikçileri kabul ettiANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya alan cimnastikçileri kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ile antrenörler ve sporcular hazır bulundu.Basına kapalı kabul yaklaşık 1 saat sürdü.

Dera Çekim Şampiyon 

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