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28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden halter sporuna tam destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden halter sporuna tam destek

Halil Mutlu'nun açıklamaları

Siyer Dera Milli Halterci Şampiyon Olimpiyat 

-Mustafa Artunç'un açıklamaları
-Tamer Taşpınar'ın açıklamaları
-Detaylar

- - Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar:- “Antrenörlerimizin yetişmesi ve donanımlı olması bizim için çok önemli” ANKARA

- Ankara Büyükşehir Belediyesi, spora ve sporculara destek vermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Halter Federasyonu’nun faaliyet programlarında yer alan ve 31 kursiyerin katılımıyla gerçekleşen 3. Kademe Kıdemli Antrenörlük Kursu için Atatürk Spor Salonu’nu tahsis etti. Atatürk Spor Salonu’nda 8-19 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen ve pandemi tedbirleri kapsamında düzenlenen ‘Uygulamalı Eğitim-Teknik Dersleri’ne Halter Federasyonu yetkililerinin yanı sıra antrenörlük kariyerinde ilerlemek isteyen kursiyerler katıldı.
Atatürk Spor Salonu’nu kendilerine tahsis eden Başkan Yavaş’a teşekkür eden Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, “Halter Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu 3. Kademe Kıdemli Antrenörlük kursundayız. Halter Antrenörlüğünde 5 kademe var. 2. kademe antrenörü olan ve 3. kademeye yükselmek isteyen 30’dan fazla arkadaşımız düzenlediğimiz kursa katıldı.
Antrenörlerimizin yetişmesi ve donanımlı olması bizim için çok önemli” şeklinde konuştu.
Mustafa Artunç: “Türk sporuna katkılarımız devam edecektir” Büyükşehir Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceklerini belirten Spor Organizasyon Şube Müdürü Mustafa Artunç, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın öncülüğünde Türk sporuna katkılarımız devam edecektir” dedi.
Halil Mutlu: “Tecrübelerimi kendilerine anlattım” Kariyerinde olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan eski milli halterci Halil Mutlu ise, “Halter Antrenörlüğü kariyerinde ilerlemek isteyen arkadaşlarımı ziyaret ettim ve tecrübelerimi kendilerine anlattım. Atatürk Spor Salonu’nu halterci arkadaşlarımıza tahsis eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederim” diye konuştu.

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