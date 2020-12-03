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03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
ANKARA - Ankara Keçiörengücü forması giyen Manaj: 'İlk hedefim takımımla Süper Lig'e çıkmak'

ANKARA - Ankara Keçiörengücü forması giyen Manaj: 'İlk hedefim takımımla Süper Lig'e çıkmak'

ANKARA - Ankara Keçiörengücü forması giyen Manaj: "İlk hedefim takımımla Süper Lig'e çıkmak" - Ankara Keçiörengücü'nün golcü oyuncusu Arb Manaj'ın açıklamaları Ankara Keçiörengücü forması giyen Manaj: "İlk hedefim takımımla Süper Lig'e çıkmak"ANKARA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nün golcü oyuncusu Arb Manaj, "Gelecek adına ilk hedefim takımımla Süper Lig'e çıkmak." dedi.
Kosovalı futbolcu Manaj, Başkent kulübünün "Youtube" kanalına açıklamalarda bulundu.Manaj, Ankara 'ya geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Burada çok güzel bir şekilde karşılandım. Başkandan, hocalarımdan kısacası herkesten çok ciddi destek aldım. Gollerime de başladım. Umarım böyle devam eder. Ankara Keçiörengücü'nde olmaktan gayet memnunum. Gol attığım için mutluyum. Takıma bu şekilde bir şeyler katabildiğimi düşünüyorum. Kendi hedeflerim var. Takımın da hedefleri var. Bir şekilde aynı yolda yürüyüp hep birlikte istediğimiz hedeflere ulaşabileceğimizi umuyorum." ifadelerini kullandı. - "Takımın hedeflerine ulaşması, bireysel hedeflerimden ulaşmamadan daha önemli"Gelecek hedeflerinden bahseden genç forvet, şöyle konuştu:"Bireysel olarak attığım goller kariyerime oldukça katkı sağlıyor ama buna ek olarak attığım gollerle takımın hedeflerine ulaşmasına yardım etmeye çalışıyorum. Bu açıdan takımın hedeflerine ulaşması bireysel hedeflerime ulaşmamadan daha önemli. Gelecek adına ilk hedefim takımımla Süper Lig'e çıkmak. Ankara Keçiörengücü ile Süper Lig'e çıktıktan sonra yine iyi performans gösterip sonrasında Avrupa'ya gidebilirim. 5 büyük lig neden olmasın. Benim için bu bir hedef."Manaj, taraftarları için paylaştığı mesajında ise "Taraftarlarımız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bunu yapacağıma da söz veriyorum. Taraftarımız bizi takip etsinler ve desteklesinler. Biz de onları mutlu etmek için her şeyi sahada ortaya koyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Oyaca Tarım Bild Forma 

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