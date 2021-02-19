ANKARA/ADANA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Adana Stadı'nın açılışına video konferansla katıldı
- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana Stadyumu'nun açılışındaki konuşması - Yeni Adana Stadı'nın açılış kurdelesinin kesilmesiANKARA/ADANA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana Stadyumu'nun açılışına video konferansla canlı bağlanarak konuşma yaptı. (3)
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