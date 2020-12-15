Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Anatolia kupası kayak yarışları 11 ülkenin katılımıyla Erzurum’da başladı

Anatolia kupası kayak yarışları 11 ülkenin katılımıyla Erzurum’da başladı

Kayak severlerden detaylar

İçişleri Bakanlığı Yarış Dera Kayak Merkezi Kadın Sporcu 

-Yarışçılardan detaylar
-Yarış pisti detayları
-Cafer Nuroğlu ile röportaj
-Ali Oto ile Röportaj
-Genel detaylar

- ERZURUM

- Uluslararası Kayak Federasyonunun düzenlemiş olduğu Anatolia kupası kayak yarışları Erzurum’da başladı.
Düzenlenen yarışmaya 11 ülkeden 25 erkek, 14 kadın sporcu katıldı.
Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Palandöken kayak merkezinde, Uluslararası Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Alp Disiplini Uluslararası (FIS) Anadolu Kupası müsabakaları başladı.
Yarışmaya 11 ülkeden 25 erkek ve 14 kadın sporcu katılım sağladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında her türlü önlemin alındığı pistte sporcular kar üzerinde hünerlerini gösterdi. Kupa ve madalya sahibi olmak isteyen sporcular pist üzerinde güzel görüntüler oluşturdu. Öte yandan Sezonun ilk yarışı olma özelliğini taşıyan organizasyona Türkiye’nin yanı sıra Ukrayna, Özbekistan, Kosova, Kırgızistan, Kazakistan, Hindistan, Pakistan, Doğu Timor ve Fas’tan sporcular katıldı.
Pistlerin ve şehrin tüm yarışlara hazır halde olduğunu belirten Türkiye Kayak Federasyonu Başkanvekili Cafer Nuroğlu, “Uluslararası kayak federasyonunun düzenlemiş olduğu Anatolia kupası yarışları Erzurum Palandöken’de başladı.
Şuanda 11 ülkeden 25 erkek sporcu, 14 kadın sporcu düzenlenen yarışa katıldı.
Bu düzeyde ülkemizde yapılan ilk yarışımız. Pistlerimiz ve şehrimiz bu konuda her anlamda hazır halde bulunuyor. Yarışlara katılan tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Korona virüs kapsamında da tüm önlemlerimizi aldık. Sporcularımızın bu yarışı sağlıklı şekilde atlatmalarını diliyorum. Yarışlar bugün başladı ve 4 gün sürecek. İki günde bir kupa ve madalya törenlerimiz olacak” dedi.
Düzenlenen yarışlar için her türlü virüs önlemlerinin alındığını kaydeden Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, “Pandemi dolayısıyla tüm önlemlerimizi aldık. Ateş ölçümleri yapılıyor ve pistlere giren vatandaşlardan HES kodu isteniyor. Yarış alanlarında sosyal mesafeye dikkat ediliyor. Zaten sporcularımızın kıyafetleri doğal haliyle maskeli ve güvenilir. Umarım bu yarışları hiçbir sporcumuza ve antrenörümüze zarar gelmeden atlatırız. İçişleri bakanlığımızın verdiği bilgilere göre yarışları iptal ettirme durumumuz ve devam ettirme durumumuzda var” açıklamalarında bulundu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleriİçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleri
PYD'yi Vuran Stinger Füzeleri GörüntülendiPYD'yi Vuran Stinger Füzeleri Görüntülendi
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement