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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Anadolu Efes'in Euroleague şampiyonluk kupası taraftarla buluştu

Anadolu Efes'in Euroleague şampiyonluk kupası taraftarla buluştu

Euroleague kupasından detay

Hatıra Fotoğrafı Şampiyon Şampiyonluk Kupası 

-Taraftarların kupa ile fotoğraf çektirmesinden detay
-Detaylar

- Anadolu Efes'in, Euroleague şampiyonluk kupası taraftarla buluştu İSTANBUL

- THY Euroleague şampiyonu Anadolu Efes'in kazandığı kupa İstanbul'da bir AVM'de taraftarlarla buluştu. Basketbolseverler kupaya yoğun ilgi gösterdi. THY Euroleague'i şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes Spor Kulübü’nün şampiyonluk kupası, İstanbul Levent'te bulunan bir AVM'de sergileniyor. Pandemi şartları sebebiyle takımlarından uzak kalan taraftarlar, kupa için oluşturulan özel alanı ziyaret ederek, hatıra fotoğrafı çekme şansına sahip oldu. Basketbolseverler kupaya yoğun ilgi gösterdi. Euroleague şampiyonluk kupası 7 Haziran Pazartesi günü de sergilenmeye devam edecek.
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