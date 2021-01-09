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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Alper Kelkitli: “Kayserispor üzerindeki stresi attı, daha iyi yerlere gelecektir'

Alper Kelkitli: “Kayserispor üzerindeki stresi attı, daha iyi yerlere gelecektir'

- Alper Kelkitli'nin açıklaması

- Alper Kelkitli: “Kayserispor üzerindeki stresi attı, daha iyi yerlere gelecektir" KAYSERİ

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Alper Kelkitli, 1-0’lık Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, “Bundan sonra Kayserispor üzerindeki stresi attı, daha iyi yerlere gelecektir" dedi.
Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Kelkitli, “Gerçekten bu günleri çok özlemişiz. Soyunma odasında olsun, sahada olsun inanılmaz takım bütünlüğü var. Takım bütünlüğü bizi o kadar duygulandırıyor ki bu oyuncu arkadaşlarımız her şeye layık. Biz Kayserispor olarak buraları hiçbir zaman hak etmedik. Bir haftalık dönem içerisinde gece gündüz çalıştık. Bizlerden desteğini esirgemeyen tüm kulüp personelimize, başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ederiz. Kulüpte 72 tane personelimiz var, hepsinin duasını aldık. Bundan sonra Kayserispor üzerindeki stresi attı, daha iyi yerlere gelecektir. Galibiyet tüm Kayserililere gelsin" dedi.

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