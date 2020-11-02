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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Alanyasporlu futbolculardan lösemili çocuklara destek

Alanyasporlu futbolculardan lösemili çocuklara destek

Alanyasporun hazırladığı video

- ANTALYA

Sosyal Medya Kamera Farkındalık Uttu 


- Aytemiz Alanyasporlu futbolcular, '2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası' nedeniyle farkındalık oluşturarak destek vermek için hazırladıkları videoyu sosyal medya hesaplarında paylaştı. Aytemiz Alanyasporlu futbolcular, '2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası' nedeniyle lösemili çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla bir video hazırladı. Videoda yer alan Tayfur Bingöl, Fatih Aksoy, Efkan Bekiroğlu, Hasan Ayaroğlu, Ahmet Gülay, Umut Güneş, Berkan Kutlu ve Efecan Karaca isimli futbolcular, kamera karşına geçerek sırasıyla, “Her çocuk bir kahraman, her çocuğun bir kahraman ihtiyacı vardır. LÖSEV’in mücadelesinde ellerinin tuttuğu binlerce çocuğa sesleniyoruz, asıl kahraman sizsiniz, bizler Alanyaspor olarak çocuklarımızın yanındayız” dedi.
Alanyaspor’un resmi hesaplarında paylaşılan video birçok kişi tarafından beğeni aldı.
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