AKSARAY - Kasapoğlu: 'Spor ülkemizin en önemli potansiyellerinden bir tanesi'
AKSARAY - Kasapoğlu: "Spor ülkemizin en önemli potansiyellerinden bir tanesi" - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması - Bakan Kasapoğlu ve protokolün aile fotoğrafı çektirmesiAKSARAY (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aksaray 'da “İl Protokol İmza Töreni”nde konuştu. (2)
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