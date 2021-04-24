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24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ahmet Ağaoğlu: 'Transfer çalışmalarımızı tamamladıktan sonra gelen tekliflere bakacağız'

Ahmet Ağaoğlu: 'Transfer çalışmalarımızı tamamladıktan sonra gelen tekliflere bakacağız'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları

- Ahmet Ağaoğlu: "Transfer çalışmalarımızı tamamladıktan sonra gelen tekliflere bakacağız" TRABZON

Alışkanlık Beraberlik Basın Mensupları Irak 


- Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, önce dış transferi kamp öncesi tamamlayıp, daha sonra kadrodaki oyunculara gelen teklifleri değerlendireceklerini söyledi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2-0 kazandıkları Fatih Karagümrük maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Haftalar sonra gelen galibiyetin neşelerini yerine getirdiğini belirten Ağaoğlu, "Sıkıntı vardı. Bizim enteresan alışkanlıklarımız var. Yönetime ilk geldiğimizde 26-27 direkten dönen top vardı. Geçen sene son dakikalarda kaybettiğimiz puanlar, bu sene de beraberlikler. Onu bugün kırdık. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.
"Abdulkadir konusundaki tasaaruf ne olur onu zaman gösterecek" Abdulkadir Parmak’ın kadro dışı bırakılmasıyla ilgili de konuşan Başkan Ağaoğlu, "Hocanın raporu ve talebi doğrultusunda bir ceza söz konusu. Galatasaray maçından sonraki davranışlarından dolayı verilen bir ceza. Bundan sonrası için ne tür bir tasarruf olur onu süreç gösterecek” diye konuştu.
"Önce transfer yapıp daha sonra gelen teklifleri değermlendireceğiz" Ağaoğlu, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak da, "Anlaşma noktasına geldiğimiz 2-3 ve temaslarımızın da devam ettiği 2-3 oyuncu var. Hazırlık kampı başlarken tam kadro olarak kampa başlamayı hedefliyoruz. Mevcut kadrodaki oyuncularımıza da teklifler var. Önce alacaklarımızı alalım sonra satacaklarımıza bakarız gibi bir düşüncemiz var. Stratejimiz bu yönde. Gidecek olan oyuncular tabii ki olacaktır. Önümüzdeki transferleri hazırlık kampının başına kadar bitirmemizdeki amaç, gidenin yerine alacağınız oyuncuda daha iyi hareket alanına sahip oluyorsunuz. Bu nedenle transfer çalışmalarını erken tamamlayıp daha sonra teklifleri değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.
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