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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ahmet Ağaoğlu: 'Hücum hattındaki oyuncularımız ağırlığını koyunca sonuç farklı oluyor'

Ahmet Ağaoğlu: 'Hücum hattındaki oyuncularımız ağırlığını koyunca sonuç farklı oluyor'

Ahmet Ağaoğlu'nun Açıklamaları

- Ahmet Ağaoğlu: "Hücum hattındaki oyuncularımız ağırlığını koyunca sonuç farklı oluyor" TRABZON

Psikoloji Milli Takım Psikolojik Baskı Forma Basın Mensupları 


- Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, çok önemli bir 3 puan aldıklarını belirterek, hücum oyuncularının oyuna ağırlığını koyduğu zaman sonucun farklı olduğunu söyledi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'in 31. haftasında 4-1 kazandıkları MKE Ankaragücü maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ağaoğlu, çok önemli bir 3 puan aldıklarını belirterek, "Çok önemli bir 3 puan aldık. Son haftalardaki puan kayıplarının vermiş olduğu psikolojik baskıyı da üzerimizden atmamız gerekiyordu. Milli Takım arasından önce bunu yaptığımız için tabii ki mutluyuz. 3 puan her zaman her yönüyle güzel ama 4 golle gelen 3 puan daha da güzel" dedi.
Ekuban ve Djaniny'nin performansıyla ilgili gelen soruya ise Ağaoğlu, "Hücum hattındaki oyuncularımız oyuna ağırlığını koyunca sonuç çok daha farklı oluyor. Ekuban'ın bugün olağanüstü bir performansı vardı. Djaniny'i kendisi gibi oynadı bugün, o yüzden güzel bir sonuç çıktı. Oyunculardaki yorgunluğun ve pandeminin olumsuz etkileri oldu. Milli Takım arası, milli takımlara gitmeyecek oyuncuların dinlenmesi ve kendilerini toparlamaları açısından önemli bir süreç, onu çok iyi değerlendireceklerini tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı. "Trabzonspor'un ileriye dönük rahatlıkla ödeyebileceği bir tablo" Bankalar Birliği ve kulüpler arasında atılan imzalarla ilgili olarak ise Ağaoğlu, "Bizim açımızdan baktığımız zaman Trabzonspor'un ileriye dönük rahatlıkla ödeyebileceği bir tablo, diğer takımlar açısından bana aynı görüntüyü vermiyor ama onların muhasebesi beni pek ilgilendirmez, ben kendi hesabıma bakarım. Burada önemli olan 4 kulübün gelir-gider dengesinin kontrol altına alınması. UEFA'nın mali kriterleri doğrultusunda Türkiye Futbol Federasyonu ve Bankalar Birliği 4 kulübün hesabını denetleyecek. Bu kriterlerin getirilmesi tabii ki öncelikle Trabzonspor açısından ve Türk futbolu açısından son derece önemli. Mali anlamda Türk futbolunu finansal çıkmazın içerisine sokan 4 kulüp vardır. 14 milyar borç, bundan iki sene önce daha faizler üzerine gelmeden 14 milyar borcun 9 milyarı bu 4 kulübe aitse burada demek ki Türk futbolunun finansla anlamda bütün ayarlarını bu 4 kulüp bozdu" şeklinde konuştu.

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