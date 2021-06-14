Ağaoğlu: 'Yapılacak olan 2 yabancı veya 3-4 yerli transferi karşılayabilecek kaynağa, limite sahibiz'
Ağaoğlu: "Yapılacak olan 2 yabancı veya 3 - 4 yerli transferi karşılayabilecek kaynağa, limite sahibiz" - Trabzon spor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun konuşması Trabzon spor Divan Başkanlık Kurulu toplandıTRABZON - Trabzon spor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzon spor Divan Başkanlık Kurulunca Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonu'nda düzenlenen değerlendirme toplantısında konuştu. (2)
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