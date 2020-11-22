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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Adanaspor Teknik Sorumlusu Özü: “Hakemleri vicdanlı olmaya davet ediyorum”

Adanaspor Teknik Sorumlusu Özü: “Hakemleri vicdanlı olmaya davet ediyorum”

Adanaspor Teknik Sorumlusu Semih Özü'nün açıklamaları

- BURSA

Basın Toplantısı Toplantı Uttu Forma 


- Adanaspor'da Teknik Sorumlu Semih Özü, Bursaspor maçının ardından, “Bize göre olmayan penaltı ile kaybettik. Hakemleri biraz daha vicdanlı olmaya davet ediyorum” dedi.
TFF 1. Lig'in 10. haftasında Adanaspor, deplasmanda Bursaspor'a 1-0 mağlup oldu. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Sorumlusu Semih Özü, Bursaspor'u galibiyetten dolayı tebrik ederek, "Ritmimizi bulamadık. Oyunun ikinci bölgede oynanacağını biliyorduk. Rakip de biz de kabul ettik. Ataklarla pozisyon oluşturmaya çalıştılar. Bir iki pozisyonları var. Kalecimiz oyunu ayakta tuttu. İkinci yarıda da oyun ikinci bölgede oynanmaya devam etti. Sanırım onların yaptığı organizasyon ve ataklara cevap veremedik. Hakemin performansı öne çıktı. Bursaspor'un futbolunu kötülemek amacıyla söylemiyorum; verilen penaltı doğru değil. Çok basit. Maçı bize göre olmayan bir penaltıyla kaybettik. Kalecimizin performansı nereye gitti. Hakemlerin biraz daha dikkatli olması lazım” ifadelerini kullandı.
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