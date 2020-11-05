Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Adanaspor Teknik Direktörü Ceylan: 'Bazı oyuncularımız ufak da olsa hayal kırıklığı oluşturdu'

Adanaspor Teknik Direktörü Ceylan: 'Bazı oyuncularımız ufak da olsa hayal kırıklığı oluşturdu'

İdmandan görüntüler (ARŞİV)

Kırıklı Göreme Rektör 

-Yunus Murat Ceylan konuşması
-İdmandan detaylar (ARŞİV)

- Adanaspor Teknik Direktörü Ceylan: "Bazı oyuncularımız ufak da olsa hayal kırıklığı oluşturdu" ADANA

- TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor’da Teknik Direktör Yunus Murat Ceylan, Balıkesirspor maçıyla ilgili olarak, "Bazı oyuncularımız ufak da olsa hayal kırıklığı oluşturdu. Çok bize yakışır bir oyun oynamadık, memnuniyetsizliğimi de arkadaşlarıma ifade ettim. Arada böyle şeyler olacak. İyi oynamadığımız zaman kazanabilmek sevindiriciydi” dedi.
Turuncu-beyazlı ekip, cumartesi günü evinde karşılaşacağı Menemenspor maçının hazırlıklarını Osman Yereşen Tesisleri’nde sürdürüyor. Bugün düz koşu ile başlayan antrenman, ısınma hareketiyle devam ederken son olarak top kapma, pas çalışması ve taktik idmanla son buldu. Teknik Direktör Yunus Murat Ceylan, takımın son durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. "Milli maç arası keyifli geçti" Adanaspor Teknik Direktörü Yunus Murat Ceylan, oyuncularının takıma gün geçtikçe daha da alışacağına inandığını belirterek, "Galibiyet bizi yanıltmasın. Çok bize yakışır bir oyun oynamadık, memnuniyetsizliğimi de arkadaşlarıma ifade ettim. Arada böyle şeyler olacak. İyi oynamadığımız zaman kazanabilmek sevindiriciydi. İştah genelde iyiydi ama bu bir fırsattır. Bu fırsatı çok iyi değerlendiren oyuncularımız oldu. Maalesef beklediğimizi, umduğumuzu göremediğimiz oyuncularımız oldu. Onlar da zaman içerisinde iyi çalışarak, daha iyi uyum sağlayarak, istediklerimizi yapmaya çalışacaklar. Dediğim gibi bazen kötü oynarken de kazanmak önemlidir. Bazı oyuncularımız verdiğimiz şansı çok iyi değerlendirdi. Bazı oyuncularımız ufak da olsa hayal kırıklığı oluşturdu ama bu geçici bir durum. Onlar da en kısa sürede toparlayacaklar ve takıma katkı sağlayacaklar” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı