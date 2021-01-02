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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Abdurrahim Albayrak: 'Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya teşekkür ederim'

Abdurrahim Albayrak: 'Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya teşekkür ederim'

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları

Hastane Dell Bakanlık Basın Mensupları 

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- Abdurrahim Albayrak: "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya teşekkür ederim" İSTANBUL

- Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, hastanede bulunan Omar Elabdellaoui’nin durumuyla yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teşekkür etti. Yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui’ni kaldığı hastanede ziyaret eden Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Elabdellaoui’nin doktoru Prof. Dr. Vedat Kaya’ya teşekkür eden Albayrak, "Yeni yıla bütün doktor arkadaşlarla beraber hastanede girdik. Omar’ın başında girdik. Liv Hospital’e bütün çalışanlarına teşekkür ediyorum kulübüm adına. Biraz önce Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca aradı. Onu da Vedat hocamla görüştürdüm. Çok geniş bilgiler aldı sayın bakanım. Her iki saatte bir sayın bakanım çok yakından ilgileniyor. Olayı yakından takip ediyor. İzinleri vermek için bakanlık gerekli işlemleri başlatmıştır. Onun için de doktor arkadaşlarla berabere geniş bir görüşme yaptılar. Omar şu an servise çıktı. Sağlık durumu ile doktor bey çok güzel bir açıklama yaptı. Sağlık Bakanımıza kulübüm ve şahsım adına sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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