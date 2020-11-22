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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Abdullah Avcı: 'Geçiş dönemi için iyi bir galibiyet oldu'

Abdullah Avcı: 'Geçiş dönemi için iyi bir galibiyet oldu'

Abdullah Avcı'nın açıklamaları

- Abdullah Avcı: "Geçiş dönemi için iyi bir galibiyet oldu" TRABZON

Basın Toplantısı Toplantı Forma Rektör 


- Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında aldıkları 1-0'lık skorun geçiş süreci için iyi bir galibiyet olduğunu söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 9. haftasında sahalarında 1-0 kazandıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından yaptığı basın toplantısında, rakip karşısında geçiş süreci için iyi bir galibiyet aldıklarını belirterek, "İlk yarı ve ikinci yarı farklı oyun formasyonlarında oynadık. İlk yarıda oyun aslında istediğimiz gibi başladı.
Diğer sahada hem oyuna hem topa hakimdik. Sonrasında bulduğumuz gol ve Afobe, Tony ve Ekuban ile kaçırdığımız pozisyonlar var. Oyunu ilk yarı koparabilirdik" dedi.
Rakibin ise duran toptan ilk yarı etkili olduğunu ifade eden Avcı, "Sayılmayan bir golleri var. Hugo'nun çıkardığı bir pozisyon var. Onun haricinde oyun akışında pozisyon vermedik" diye konuştu.
Avcı, ikinci yarı hava şartları, pas ve savunmaya çıkarken kaybettiği topların olduğunu kaydederek, şunları söyledi: "Savunmayı yaparken çıkarken kaybettiğimiz toplarda sayısal olarak üstümüze geldiler. Maçın olumlu, olumsuz tarafı var. Olumlu tarafı takım savunmasını daha doğru yaptık, beraber hareket ettik, merkezi kapadık ama bireysel olarak da bazen yumrukla, kafayla sektirmek rakibe pozisyon vermeyi sağladı. 5 haftadır kazanamayan, her maç gol yiyen takım, bugün itibariyle gol yemeden buna direnç gösterdi, maçı kazandı. Geçiş dönemi için iyi bir galibiyet oldu." Çok eksiklerinin bulunduğunu belirten Avcı, "Bununla ilgili adım adım çalışacağız. Maç kazanmak biraz da bize öz güven getirecek. Öz güven getirince çalışmanın karşılığını daha net alacağız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı
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