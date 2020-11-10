A Milli Takım, Hırvatistan maçı hazırlıklarını tamamladı



- Hazırlık maçında Hırvatistan ile karşılaşacak olan A Milli Takım, çalışmalarını tamamladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları ile başladı.

Açma-germe hareketleri ile devam eden idmanda pas çalışmaları yapıldı. Antrenman taktik prova ile sona erdi. A Mili Takımı, Hırvatistan ile özel maçta yarın Beşiktaş Park’ta saat 20.45’de karşı karşıya gelecek.



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