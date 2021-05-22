Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
A Milli Futbol Takımı'nda 3'ü futbolcu 11 kişiye 2. doz aşı yapıldı

A Milli Futbol Takımı'nda 3'ü futbolcu 11 kişiye 2. doz aşı yapıldı

Serik Devlet Hastanesi binası

Milli Takım 

-Aşı olan heyetin tek te dışarı çıkmaları
-Kendilerini bekleyen araca binmeleri

- ANTALYA

- EURO 2020 hazırlıkları için 17 futbolcusuyla Antalya'da kampta bulunan A Milli Futbol Takımı'nda 11 kişinin Serik Devlet Hastanesi'nde 2. doz korona virüs aşısı yapıldı. Aşı olanların arasında teknik heyet ve futbolculardan da 3 kişi yer aldı. Aşılarını yaptıran milli takım heyetini Serik Devlet Hastanesi Başhekimi Yusuf Kara, karşıladı. Aşılarını yaptıran milliler daha sonra kamp yaptıkları otele döndü. Avrupa Şampiyonası öncesi tüm oyuncular ile teknik heyetin gruplar halinde aşılarının tamamlanacağı öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Türkiye-Hırvatistan Maçından En Güzel KarelerTürkiye-Hırvatistan Maçından En Güzel Kareler
Ve Arda Turan KonuştuVe Arda Turan Konuştu
Hamza Hamzaoğlu Kimdir?Hamza Hamzaoğlu Kimdir?
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement