43 gündür korona tedavisi gören Eriş, helikopterle İzmir’e sevk edildi

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- Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden GMG Kastamonuspor’un Teknik Direktörü Levent Eriş, Kastamonu’da 43 gündür yoğun bakım ünitesinde devam eden korona virüs tedavisi sonrası ambulans helikopter ile İzmir’e sevk edildi. Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden GMG Kastamonuspor’un Teknik Direktörü 58 yaşındaki Levent Eriş, yaklaşık 43 gün önce korona virüs testi pozitif çıktı. Zamanla durumu ağırlaşan Teknik Direktör Levent Eriş, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Kastamonu’da yaklaşık 43 gündür korona virüs tedavisi gören Eriş, tedavisinin son sürecini tamamlamak üzere İzmir’e sevk edildi. Ambulans ile Kastamonu Havalimanı'na kadar getirilen Eriş, buraya iniş yapan ambulans helikoptere bindirildi. Teknik Direktör Eriş, ambulans helikopter ile birlikte tedavisinin son sürecini tamamlaması için İzmir’e gönderildi. Eriş’in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

