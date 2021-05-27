Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
43 gündür korona tedavisi gören Eriş, helikopterle İzmir’e sevk edildi

43 gündür korona tedavisi gören Eriş, helikopterle İzmir’e sevk edildi

Helikopterin görüntüsü

Yoğun Bakım Ünitesi Ambulans Helikopter Helikopter Rektör 

-İmza töreninden arşiv görüntü
-Detaylar

- KASTAMONU

- Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden GMG Kastamonuspor’un Teknik Direktörü Levent Eriş, Kastamonu’da 43 gündür yoğun bakım ünitesinde devam eden korona virüs tedavisi sonrası ambulans helikopter ile İzmir’e sevk edildi. Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden GMG Kastamonuspor’un Teknik Direktörü 58 yaşındaki Levent Eriş, yaklaşık 43 gün önce korona virüs testi pozitif çıktı. Zamanla durumu ağırlaşan Teknik Direktör Levent Eriş, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Kastamonu’da yaklaşık 43 gündür korona virüs tedavisi gören Eriş, tedavisinin son sürecini tamamlamak üzere İzmir’e sevk edildi. Ambulans ile Kastamonu Havalimanı'na kadar getirilen Eriş, buraya iniş yapan ambulans helikoptere bindirildi. Teknik Direktör Eriş, ambulans helikopter ile birlikte tedavisinin son sürecini tamamlaması için İzmir’e gönderildi. Eriş’in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement