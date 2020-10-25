Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'nda ilk üçler belli oldu

2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'nda ilk üçler belli oldu

detaylar

Yarış Karya Şampiyon İsviçre Bisiklet 

-finiş çizgisine ulaşan sporcular

- SAKARYA

- Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sakarya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 30 ülkeden toplamda 92 sporcunun katıldığı . 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası, Adapazarı ilçesinde bulunan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde başladı.
Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) faaliyet programında bulunan ve aynı zamanda dünyanın en prestijli organizasyonları arasında yer alan 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'na yüzlerce sporcu, antrenör ve şampiyonlar katıldı.
Bu kapsamda elit erkekler kategorisinde 57, elit kadınlar kategorisinde 35 kişinin katıldığı yarışta, parkurda kıyasıya mücadelede ilk üçler belli oldu. Yaklaşık 4 buçuk saat süren kıyasıya mücadelede elit kadınlar kategorisinde İsviçreli bisikletçi Ramona Forchini birinciliğin, Polonyalı bisikletçi Maja Wloszczowska ikinciliğin, İsviçreli bisikletçi Ariane Luthi üçüncülüğün sahibi olurken, elit erkekler kategorisinde Kolombiyalı bisikletçi Hector Leonardo Paez Leon birinciliğin, Portekizli bisikletçi Red Bull sporcusu Tiago Ferreira ikinciliğin, Çek Cumhuriyeti adına yarışan Martin Stosek üçüncülüğün sahibi oldu. Şampiyonada dereceye giren sporcular düzenlenen törende ödülleriyle bulaşacak.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Shaqiri'den Muhteşem Rövaşata!Shaqiri'den Muhteşem Rövaşata!
Sarıkamış şehitleri anılıyorSarıkamış şehitleri anılıyor
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdiErdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdi
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Fransa'da Şampiyon SharapovaFransa'da Şampiyon Sharapova
İsviçre Ve Belçika'da Yasİsviçre Ve Belçika'da Yas
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı