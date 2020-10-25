2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'nda ilk üçler belli oldu

-finiş çizgisine ulaşan sporcular



- SAKARYA



- Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sakarya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 30 ülkeden toplamda 92 sporcunun katıldığı . 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası, Adapazarı ilçesinde bulunan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde başladı.

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) faaliyet programında bulunan ve aynı zamanda dünyanın en prestijli organizasyonları arasında yer alan 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'na yüzlerce sporcu, antrenör ve şampiyonlar katıldı.

Bu kapsamda elit erkekler kategorisinde 57, elit kadınlar kategorisinde 35 kişinin katıldığı yarışta, parkurda kıyasıya mücadelede ilk üçler belli oldu. Yaklaşık 4 buçuk saat süren kıyasıya mücadelede elit kadınlar kategorisinde İsviçreli bisikletçi Ramona Forchini birinciliğin, Polonyalı bisikletçi Maja Wloszczowska ikinciliğin, İsviçreli bisikletçi Ariane Luthi üçüncülüğün sahibi olurken, elit erkekler kategorisinde Kolombiyalı bisikletçi Hector Leonardo Paez Leon birinciliğin, Portekizli bisikletçi Red Bull sporcusu Tiago Ferreira ikinciliğin, Çek Cumhuriyeti adına yarışan Martin Stosek üçüncülüğün sahibi oldu. Şampiyonada dereceye giren sporcular düzenlenen törende ödülleriyle bulaşacak.



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