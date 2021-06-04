ZONGULDAK - “Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni - Detaylar
- Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın helikopter ile gelişi - Fatih sondaj gemisi tanıtım filmi - Filyos Limanı tanıtım filmiZONGULDAK - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak ’ta “Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni”nde katıldı.
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