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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Salgının en yoğun yaşandığı dünyada çarkların adeta durma noktasına geldiği dönemlerde bile Türk ekonomisi kontak kapatmadı'

ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Salgının en yoğun yaşandığı dünyada çarkların adeta durma noktasına geldiği dönemlerde bile Türk ekonomisi kontak kapatmadı'

ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının en yoğun yaşandığı dünyada çarkların adeta durma noktasına geldiği dönemlerde bile Türk ekonomisi kontak kapatmadı" - MFA Kocayusuf Maske Fabrikası Açılış Töreni - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıZONGULDAK - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak ’ta “MFA Kocayusuf Maske Fabrikası Açılış Töreni”nde konuştu.
(2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının en yoğun yaşandığı dünyada çarkların adeta durma noktasına geldiği dönemlerde bile Türk ekonomisi kontak kapatmadı."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üreten, ihraç eden, özellikle insanımıza iş ve aş imkanı sunan, ekonomimize güç katan her müteşebbisin başımızın üstünde yeri vardır."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi maske savaşına tutuştuğu, solunum cihazı kıtlığının çekildiği, yaşlı bakım evlerinin adeta morga dönüştüğü bir dönemde biz birinci sınıf sağlık hizmetini ücretsiz sunduk."

Sağlık Hizmeti Birinci Sınıf Solunum Cihazı 

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