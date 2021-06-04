ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Salgının en yoğun yaşandığı dünyada çarkların adeta durma noktasına geldiği dönemlerde bile Türk ekonomisi kontak kapatmadı'
ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının en yoğun yaşandığı dünyada çarkların adeta durma noktasına geldiği dönemlerde bile Türk ekonomisi kontak kapatmadı" - MFA Kocayusuf Maske Fabrikası Açılış Töreni - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıZONGULDAK - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak ’ta “MFA Kocayusuf Maske Fabrikası Açılış Töreni”nde konuştu. (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının en yoğun yaşandığı dünyada çarkların adeta durma noktasına geldiği dönemlerde bile Türk ekonomisi kontak kapatmadı."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üreten, ihraç eden, özellikle insanımıza iş ve aş imkanı sunan, ekonomimize güç katan her müteşebbisin başımızın üstünde yeri vardır."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi maske savaşına tutuştuğu, solunum cihazı kıtlığının çekildiği, yaşlı bakım evlerinin adeta morga dönüştüğü bir dönemde biz birinci sınıf sağlık hizmetini ücretsiz sunduk."
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