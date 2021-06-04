ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kuraklık Sigortası'nda TARSİM devlet desteğini önümüzdeki yıla özel yüzde 70'e, hasar ödeme oranını yüzde 80'e çıkarıyoruz'
ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuraklık Sigortası'nda TARSİM devlet desteğini önümüzdeki yıla özel yüzde 70'e, hasar ödeme oranını yüzde 80'e çıkarıyoruz" - MFA Kocayusuf Maske Fabrikası Açılış Töreni - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdimi - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurdele kesimiZONGULDAK - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak ’ta “MFA Kocayusuf Maske Fabrikası Açılış Töreni”nde konuştu. (3)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuraklık Sigortası'nda TARSİM devlet desteğini önümüzdeki yıla özel yüzde 70'e, hasar ödeme oranını yüzde 80'e çıkarıyoruz."
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