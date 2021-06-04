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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Her alanda olduğu gibi enerjide de çalışmaya, üretmeye, gelecek nesillere eser bırakmaya devam edeceğiz'

ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Her alanda olduğu gibi enerjide de çalışmaya, üretmeye, gelecek nesillere eser bırakmaya devam edeceğiz'

ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her alanda olduğu gibi enerjide de çalışmaya, üretmeye, gelecek nesillere eser bırakmaya devam edeceğiz" - Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıZONGULDAK - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak ’ta “Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni”nde konuştu.
(5)Erdoğan: "Bu yıl 2 bin megavatı güneş ve 2 bin megavatı rüzgar olmak üzere toplam 4 bin megavatlık yenilenebilir enerji yatırımını harekete geçirmiş olacağız."

Harekete Geç Irak 

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