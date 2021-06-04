ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni”ne katıldı
- Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıZONGULDAK - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak ’ta “Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni”nde konuştu. (6)Erdoğan: "Bu yıl 2 bin megavatı güneş ve 2 bin megavatı rüzgar olmak üzere toplam 4 bin megavatlık yenilenebilir enerji yatırımını harekete geçirmiş olacağız."
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