ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Filyos Limanı) 2023 hedeflerimiz arasında yer alan, ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına çıkarma projemizin önemli altyapılarından biridir'
ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Filyos Limanı) 2023 hedeflerimiz arasında yer alan, ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına çıkarma projemizin önemli altyapılarından biridir" - Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıZONGULDAK - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak ’ta “Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni”nde konuştu. (1)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Filyos Limanı) 2023 hedeflerimiz arasında yer alan, ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına çıkarma projemizin önemli altyapılarından biridir."
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