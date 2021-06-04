ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı'
ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra - 1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı" - Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıZONGULDAK - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak ’ta “Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni”nde konuştu. (3)Erdoğan: "Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra - 1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı."
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