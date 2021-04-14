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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Merkez Rum Lisesini ziyaret etti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Merkez Rum Lisesini ziyaret etti

Bakanın görüntüsü

Nani 

-Lisenin görüntüsü
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Merkez Rum Lise’sini ziyaret etti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Bakanı Nikos Dendias, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Merkez Rum Lise’sini ziyaret etti. Lise hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Dendias, daha sonra ayrıldı. (ZA-
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